Costacurta: "La rosa del Milan è buona, stanno scoprendo dei giocatori nuovi"

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, si è soffermato sulla situazione in casa rossonera: "Stanno scoprendo dei giocatori nuovi, questo non fa altro che fortificare la rosa del Milan. La rosa è buona senza essere eccellente, i giocatori stanno facendo cose straordinarie da otto mesi. Per mia esperienza, gli alti e bassi sono la normalità, è molto difficile andare forte per tutto l'anno come fatto dal Milan. Ora stanno venendo fuori le vere forze della Serie A".