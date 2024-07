Costacurta: "La scelta di Fonseca non mi ha entusiasmato. Avrei preferito Conte o De Zerbi"

vedi letture

Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta ha parlato di Milan, di Paulo Fonseca e della fase di stallo che il Diavolo starebbe vivendo nel calciomercato risultando essere molto schietto. Nel discorso generale la leggenda rossonera ha anche dato un commento su Paulo Fonseca, profilo che lo convincerebbe ma sul quale non avrebbe alla fine puntato per iniziare un nuoov ciclo. Queste le sue dichiarazioni.

Costacurta, iniziamo da Fonseca.

"Non mi ha entusiasmato, ma al tempo stesso non mi va di criticare la decisione presa perché Fonseca è una brava persona e un professionista serio. Io avrei preferito un altro allenatore perché i tifosi avevano bisogno di qualcuno che li facesse... sognare. Ai miei tempi chi faceva sognare erano i calciatori che venivano acquistati, mentre ora i grandi colpi di mercato non sono possibili. La scelta del tecnico non può essere fatta pensando alla gente, ma insomma…”

Lei su chi avrebbe puntato?

"Su uno che ha il colpo di genio: Conte, De Zerbi o Sarri. Mi piace anche Thiago Motta che però da tempo aveva già preso una certa direzione. Per la filosofia del Milan riconosco che Fonseca sia la scelta giusta, il tecnico più allineato al nuovo corso. Il portoghese ha dimostrato di essere un buon allenatore, ma non so se riuscirà a riportare i rossoneri a vincere".