Costacurta: "Maldini era molto istintivo, non sopportava due-tre giocatori e l'ha dimostrato"

L'ex rossonero Billy Costacurta, per tanti anni compagno di squadra di Paolo Maldini al Milan, ha raccontato di come l'ex capitano fosse un giocatore molto istintivo durante il suo intervento a Sky Sport 24: "Sì, era istintivo, credo che in un paio di occasioni l’abbia dimostrato. Non sopportava due-tre giocatori, credo che nelle 1000 e più partite disputate abbia dimostrato quali siano stati. Anche in aeroporto di ritorno da Yokohama, aveva sbagliato un rigore, avrebbe potuto tirare dritto, e invece si confrontò con i tifosi. Era difficile fermarlo”.