Costacurta: "Mi aspetto qualcosa in più da Leao, soprattutto nelle partite che contano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Billy Costacurta, intervenuto a Sky, ha commentato così il momento poco positivo di Rafa Leao, anche ieri sera a Udine (ma come tutta la squadra) ancora in ombra: “Credo che l’allenatore lo veda come lo vediamo noi. Le aspettative sono sempre alte, soprattutto in partite di alto livello. Leao è stato decisivo solo a Zagabria se parliamo di Europa, da lui mi aspetto qualcosa in più soprattutto nelle partite che contano. Se poi l’allenatore non lo fa giocare contro l’Inter vuol dire che c’è qualcosa…”