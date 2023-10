Costacurta: "Milan, rammarico è la parola giusta"

Il Milan torna a casa da Dortmund con uno zero a zero che sta strettissimo per quanto creato e che fa il paio con quello della partita precedente contro il Newcastle.

Billy Costacurta, dagli studi di Sky Sport, lo commenta così: "Credo che possano essere soddisfatti dall’aspetto del gioco. Ma quando crei così tanto e non fai gol credo che rammarico sia la parola giusta”.