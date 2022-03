Costacurta: "Oggi possibilità per Brahim. Kessie ha fatto sempre bene da mediano"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Costacurta ha parlato così nel pre-partita di Cagliari-Milan riguardo alla posizione di trequartista nel Milan: "Chiaro che la questione trequartista del Milan è legata all'esplosione di Tonali in mediana, perché Kessiè ha trovato meno spazio in quello che è il suo ruolo naturale e in cui ha sempre fatto bene. Possibilità per Brahim che è tanto che non fa bene, se non per lo spezzone nel Derby di ritorno."