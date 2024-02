Costacurta ricorda Gilardino al Milan: "Persona garbata e gentile, segnò gol importanti soprattutto in Champions"

vedi letture

"Gilardino sta facendo molto bene con il Genoa, si è tuffato in un mondo particolare, in Serie A e da allenatore di un club che vuole crescere e che ha grandi aspirazioni e ambizioni per il futuro. Alberto è una persona garbata, gentile, anche da calciatore ho un bel ricordo di lui, e poi non dimentichiamolo, segnò dei gol importanti con la maglia del Milan eh... in Champions soprattutto".

Dell'ormai ex compagno di squadra, ha parlato così a Sky Sport, Alessandro Costacurta, nel pre-partita di Genoa-Udinese, mostrando rispetto e riservando parole al miele per l'attuale allenatore del Genoa, Alberto Gilardino.