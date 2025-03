Costacurta su Gimenez: "Non mi sembra un trascinatore, è quasi sempre assente dal gioco del Milan"

Il solito Milan, ingenuo e poco reattivo nel primo tempo e con più garra e qualità nella ripresa vince 2-1 in rimonta contro il Como, l'ennesimo ribaltone di questa stagione così particolare. Una vittoria che sicuramente può dare morale e continuità in Serie A, ma che non cambia la situazione (e atteggiamento) poco positivo della squadra ad inizio partita. Male ancora una volta Gimenez, poco servito e spesso fuori dal gioco rossonero. E' solo colpa sua? Risponde così Billy Costacurta. Le sue parole a Sky Sport:

Costacurta su Gimenez

"Bebote? Non mi sembra un trascinatore, forse all'inizio quando era arrivato aveva entusiasmo, c'era quell'adrenalina nell'aver cambiato squadra ma poi è calato insieme al Milan, lui come gli altri. Il messicano è spesso fuori dal gioco dei rossoneri, sembra assente in ogni azione..".