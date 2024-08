Costacurta: "Theo e Leao, probabilmente, avevano ricevuto tutte le indicazioni necessarie essendo appena entrati in campo. Ma è un'anomalia"

Alessandro Costacurta, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul caso Theo e Leao che, durante il cooling break, sono rimasti lontani da Fonseca e dai compagni: "Theo e Leao, probabilmente, avevano ricevuto tutte le indicazioni necessarie essendo appena entrati in campo. Ma è un'anomalia il fatto che non siano andati da Fonseca. È anomalo che i due non abbiano pensato che l'immagine di loro due lontani dall'allenatore avrebbero creato qualche polemica: non c'è bisogno di questo ora".