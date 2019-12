Costo medio acquisti: Milan al quindicesimo posto tra i club europei

In una dettagliata analisi l'osservatorio calcistico del CIES ha analizzato tutte le sessioni di mercato dell'ultimo decennio calcistico. In questo attento studio, in particolare, si è analizzato in media quanto una squadra abbia pagato per un singolo calciatore tra tutti gli acquisti compiuti negli ultimi dieci anni. In questa speciale classifica il Milan figura al quindicesimo posto con una media di 12,83 milioni di euro ad acquisto. I rossoneri dal 2010 al 2019 hanno speso ben 749,60 milioni di euro a fronte di tanti nuovi acquisti che non sempre hanno prodotto i risultati sperati. A riportare questi dati è Sky Sport.