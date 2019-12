Crespo: "Dopo la finale di Istanbul ero scioccato"

Hernan Crespo, ex centroavanti rossoner, ha commentato così la finale di Istanbul del 2005 a margine di un evento promozionale in India: "Ero scioccato dopo la partita. Ma questa è la bellezza del calcio, che è imprevedibile. Non segue un copione. Forse è nel mio carattere che ho imparato a rispettare me stesso, i miei compagni e gli ufficiali di gara. Ho imparato a rispettare il gioco”. Il Milan, però, nella sua storia, ha vinto ed anche tanto"