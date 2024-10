Criscitiello: "Fonseca allenatore che allena, Conte allenatore che vince"

Il Milan arriva alla sosta come peggio non poteva, con due sconfitte consecutive: la prima in Champions League in casa del Bayer Leverkusen e la seconda in campionato contro la Fiorentina. I prossimi giorni si vivrà un'atmosfera molto pesante dalle parti di Milanello e si cercherà di rispondere ai tanti interrogativi che sono sorti in questo primo mese e mezzo di stagione ufficiale. Di alcune criticità emerse nella notte di Firenze ne ha parlato Michele Criscitiello, in studio a Sportitalia.

Le parole di Criscitiello: "Se prendi gol dalla rimessa del portiere non è un problema tecnico, tattico, calcistico - anche se il Milan ha questi problemi - ma è un problema legato al fattore psicologico: non c'è concentrazione in questo Milan. La concentrazione te la deve portare Fonseca e il Napoli che l'anno scorso camminava ed era imbarazzante, quest'anno si è ritrasformato come ai tempi di Spalletti. Perché c'è un allenatore che è un cane, che ti sta addosso. Allenatori come Conte possono avere lunga vita; allenatori come Fonseca ti dura sei mesi massimo un anno e mezzo, non raggiunge gli obiettivi. C'è l'allenatore che allena, c'è l'allenatore che vince: Fonseca allena ma non vince e vincerà difficilmente, Conte è un allenatore che allena, vince e soprattutto vive di calcio e della sua squadra sette giorni su sette"