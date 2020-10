Criscitiello: "Il Milan ci sta sorprendendo, la è stata la conferma di Pioli"

Il Milan ci sta sorprendendo e per ora dobbiamo dare ragione a Maldini. La svolta è stata la conferma di Pioli e la continuità, ma anche i tanti giovani, fin qui, indovinati con il giusto mix con Ibra. Non pensavamo a questo impatto, adesso, però bisogna confermarsi e andare avanti su questa strada. Pioli sta facendo un grande lavoro e il Milan gioca davvero bene senza rischiare molto in fase difensiva. Nel derby, vale anche per l'Inter, l'assenza di Rebic sarebbe potuta pesare ma Leao è un giocatore fortissimo che troppo presto abbiamo snobbato.