Criscitiello: "Il Milan ha portato avanti la sua politica sul mercato"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il direttore di Sportitalia Michele Criscitello ha parlato delle strategie delle dirigenze di A. Queste le sue parole: "Come sempre, alla fine, pagheranno gli allenatori. Hanno ricevuto, chi è stato fortunato, i calciatori nell’ultima settimana o addirittura l’ultimo giorno. C’è chi ha chiuso senza mezzo acquisto nonostante fosse palese che il bisogno di rinforzi fosse un problema comune. La differenza l’hanno fatta i Direttori Sportivi perché se sei Marotta e devi fare soldi ma perdi i migliori che hai in rosa hai tre possibilità: te ne vai, fai una conferenza e dici che la proprietà è alla canna del gas o inventi qualche operazione. L’Inter ha fatto così, la Juventus non ha saputo fare nulla, il Napoli per non fare danni è rimasto a guardare mentre il Milan ha portato avanti la sua politica e quando prende Messias è un segnale chiaro: abbiamo le idee ma non abbiamo i soldi che servirebbero"