Criscitiello: "Il pagellone di fine anno: 6,5 al Milan"

Milan Voto 6,5

Dovremmo commentare 4 stagioni in una. Da Giampaolo a Pioli passando per i tedeschi, l'esonero di Boban, l'arrivo di Ibra, la conferma di Maldini. Gestione troppo nevrotica per un club come il Milan. Alla fine ne esce una chiusura di campionato straordinaria che fa ben sperare per il futuro. Alcuni calciatori sono stati valorizzati da queste ultime giornate ma il prossimo campionato sarà un'altra storia. Va bene puntare sui giovani ma servono 2 calciatori di spessore a questo Milan. Imprescindibile la conferma di Donnarumma.