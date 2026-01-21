Criscitiello: “Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…”
Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato così del calendario dei rossoneri e delle prossime tre trasferte che il Milan dovrà affrontare. Queste le sue parole:
“Il Milan adesso non giocherà più in casa, il Milan fino al 22 febbraio non giocherà una partita in casa. Secondo me questo, non dico che falsa il campionato perchè è inopportuno, ma non è normale che per un mese non gioca in casa. Trasferta, trasferta, rinviata, trasferta. Mica è normale. Il Milan sto lottando per lo scudetto, col Lecce era il 18 gennaio e dal 18 gennaio al 22 febbraio non fa una partita in casa. 3 trasferte consecutive. Roma-Milan, Bologna-Milan, pausa e poi Pisa-Milan. Sarà una cretinata però non è normale questa cosa”
