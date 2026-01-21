Criscitiello: “Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…”

Criscitiello: “Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…”MilanNews.it
© foto di Saverio Varone
Oggi alle 14:00News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato così del calendario dei rossoneri e delle prossime tre trasferte che il Milan dovrà affrontare. Queste le sue parole:

“Il Milan adesso non giocherà più in casa, il Milan fino al 22 febbraio non giocherà una partita in casa. Secondo me questo, non dico che falsa il campionato perchè è inopportuno, ma non è normale che per un mese non gioca in casa. Trasferta, trasferta, rinviata, trasferta. Mica è normale. Il Milan sto lottando per lo scudetto, col Lecce era il 18 gennaio e dal 18 gennaio al 22 febbraio non fa una partita in casa. 3 trasferte consecutive. Roma-Milan, Bologna-Milan, pausa e poi Pisa-Milan. Sarà una cretinata però non è normale questa cosa”