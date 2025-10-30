Criscitiello prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse relative alla partita Folgore Caratese-Club Milano

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Michele Criscitiello, giornalista proprietario del Canale Televisivo Sportitalia, è stato prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse relative alla partita Folgore Caratese-Club Milano del primo dicembre 2024. Lo rende noto l'avvocato Cesare Di Cintio, dello studio DCF Sport Legal, che ha assistito Criscitiello dall'accusa di aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti dell'arbitro, al quale avrebbe rivolto frasi a sfondo razzista e tentato uno sgambetto. Il giornalista, in seguito a tali contestazioni, era stato inibito fino al 28 febbraio 2026; nei suoi confronti era stato disposto anche il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc.

Dopo un articolato iter processuale, culminato in due pronunce del massimo organo di giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia ha definitivamente prosciolto il giornalista da ogni addebito, disponendo l'annullamento di tutte le sanzioni precedentemente inflitte e ponendo così fine alla vicenda. (ANSA).