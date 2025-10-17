Criscitiello: “Rimettere “Pioli is on fire” prima di Milan-Fiorentina"

Domenica sera il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro: per Stefano Pioli, allenatore della Viola, sarà un ritorno a casa. In rossonero l’allenatore emiliano ha vissuto anni stupendi e vinto uno scudetto indimenticabile nel 2022. Per l’occasione Michele Criscitiello, su Sportitalia, fa un appello al Milan:

“Faccio un appello allo speaker del Milan e allo stadio di San Siro. Anche se è avversario rimettere domenica “Pioli is on fire” prima della partita. Questo è l’appello mio e di Sportialia. Non ce ne frega nulla se è un avversario… Prima della partita San Siro deve mettere “Pioli is on fire”. Fare tutti un applauso a Stefano Pioli, il giorno dopo è anche il suo compleanno. Milano ed il Milan non dimentica Stefano Pioli, saranno avversari, ma merita un grandissimo applauso. Questo è il mio appello e spero che il Milan, da club intelligente qual è possa coglierne l’occasione. Nel pre partita Pioli entra, saluta come ha sempre fatto e invece dell’applauso triste si fa “Pioli is on fire”.

Secondo me se il Milan non lo fa, e dico una cosa allo speaker ma anche all’organizzazione del Milan, lo faranno lo stesso i tifosi. Quindi cogli l’occasione Milan perché i tifosi lo faranno in autonomia senza far partire il coro dello speaker. Così ricordi anche qualcosa che ti ha dato lo scudetto. Non è una mancanza di rispetto nei confronti di Max Allegri, ci mancherebbe altro. Come Allegri si è preso gli applausi a Torino, Pioli si deve prendere l’inno che ha segnato un’annata indimenticabile per tutto il mondo rossonero”.