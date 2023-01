Crisi Milan, la Gazzetta titola: "Pioli, i giorni più duri"

MilanNews.it

In merito alla crisi del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Pioli, i giorni più duri". Non è un momento facile per il tecnico rossonero che ieri ha passato il giorno di riposo come sempre in famiglia, nella speranza di staccare un po' la spina in vista della ripresa dei lavori in programma oggi a Milanello. L'allenatore milanista, che nel derby di domanica cambierà modulo inserendo un centrocampista in più per avere una squadra più compatta, è convinto di poter sistemare i problemi del suo Milan.