Cristiano Ronaldo al Chelsea? Incontro in Portogallo tra Mendes e Boehly

Spunta una nuova clamorosa ipotesi per il futuro di Cristiano Ronaldo. Che potrebbe continuare a giocare in Premier, ma non a Manchester. Secondo The Athletic, la scorsa settimana sarebbe andato in scena in Portogallo un incontro tra l'agente dell'ex Juventus, Jorge Mendes, e Todd Boehly, neo-proprietario del Chelsea. Uno degli argomenti toccati nel summit sarebbe stato il prosieguo della carriera di CR7. Operazione che si prospetta ad ogni modo complicata: lo United non ha infatti alcuna intenzione di lasciarlo partire, e dal canto suo il portoghese rimarrebbe volentieri all'Old Trafford, nella speranza che il mercato estivo porti in dote rinforzi importanti per i Red Devils.