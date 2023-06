Cristiano Ronaldo: "Il prossimo anno giocherò ancora con l'Al-Nassr"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Cristiano Ronaldo continua la sua avventura con l'Al-Nassr. È lo stesso CR7 a parlare del suo futuro in un'intervista rilanciata dai social ufficiali della Saudi Pro League. "Sono felice e continuerò a giocare qui - le parole del campione portoghese, che ricorda il giorno della sua presentazione come tra i più emozionanti della carriera -. Mi aspettavo di vincere qualcosa quest'anno, ma sono sicuro che nella prossima stagione le cose andranno meglio" Ronaldo, che da gennaio è in Arabia, è convinto che il campionato saudita diventerà presto tra i più importanti a livello internazionale: "Se continua a lavorare così la Saudi Premier League sarà il quinto campionato al mondo nel giro di cinque anni". CR7 sperava di vincere subito qualcosa, ma rilancia per le prossime stagioni: "Le mie aspettative erano un po' diverse - spiega - Pensavo di vincere qualcosa quest'anno, ma non sempre le cose vanno come vogliamo o pensiamo. Serve pazienza e convinzione per realizzare il meglio.

Siamo migliorati tanto negli ultimi 5-6 mesi, per il prossimo anno sono sicuro che le cose cambieranno e andranno meglio". Quanto al confronto con gli altri campionati in cui ha giocato Ronaldo spiega che "in Europa ci si allena sempre la mattina, qui la sera. E durante il Ramadan alle 22. Per me è stato molto strano, non ero abituato. Ma tutte le esperienze le ho vissute come cose nuove, da apprezzare, perché si impara una nuova cultura". (ANSA).