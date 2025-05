Cristovao: "Felix, al Milan non ha funzionato niente. Mancata fiducia, tempo, pazienza"

La parentesi di Joao Felix con la maglia del Milan, che si è conclusa di fatto con il gol nell'ultima giornata di campionato su punizione contro il Monza, non si può certo definire un periodo felice. La scommessa di rivitalizzare una delle carriere più talentuose ma al tempo stesso più deludenti degli ultimi anni, non ha funzionato in una squadra che aveva già molti altri problemi. A parlare del talento portoghese, sulla Gazzetta dello Sport, è intervenuto Helder Cristovao, il suo primo allenatore nel Benfica B.

Secondo lei cosa non ha funzionato in questi sei mesi in rossonero?

“Basta guardare l’inizio e la fine. Quello è il vero Joao. Per il resto, non ha funzionato niente. Dall’ambiente alla squadra. Ed è ovvio che le prestazioni di un singolo, per giunta nuovo e per di più in prestito, ne risentano”.

Cosa gli è mancato?

“Direi tutto. Fiducia, tempo, pazienza. Poi credo sia anche un discorso d’insieme. Non gira la squadra, non gira nulla. E questi sei mesi sono stati così”.