Leao difende Allegri sui social dopo l’attacco di Cassano: “Repost” ironico contro l’ex attaccante

vedi letture

Non è passato inosservato l’ennesimo attacco di Antonio Cassano a Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan. L’ex fantasista barese, parlando dello scudetto vinto dal Milan nel 2011, ha infatti dichiarato che il merito non fu dell’allora tecnico rossonero, ma “Della squadra e, in parte, mio”.

Una dichiarazione che ha immediatamente fatto discutere, ma a sorprendere è stata la reazione di Rafael Leao, nuovo punto di ripartenza per Allegri, destinato a lavorare con lui nella prossima stagione. L’attaccante portoghese, attraverso il suo profilo X (ex Twitter), ha rilanciato in modo ironico proprio l’intervento di Cassano, aggiungendo un’emoji eloquente e un tono sarcastico che ha lasciato poco spazio ai dubbi: una presa di posizione netta in difesa del suo futuro allenatore.