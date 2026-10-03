Croazia, che disastro. L'Inghilterra vince 7-0, Modric un'ora in campo
MilanNews.it
Sconfitta di dimensioni enormi per la Croazia di Luka Modric
Serata disastrosa per la Croazia, che perde 7-0 contro l'Inghilterra di Tuchel. Non c'è praticamente mai stata partita per i padroni di casa, messi subito alle corde dagli inglesi. 57 minuti in campo per Luka Modric, che era partito titolare ed è stato poi sostituito nella ripresa quando il risultato era già ampiamente compromesso sul parziale di 0-5.
Croazia-Inghilterra 0-7
8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon 39', 45' e 68' Saka, 87' Rogers
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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