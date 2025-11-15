Croazia qualificata: per Modric sarà il quinto Mondiale

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La Croazia si è qualificata ai Mondiali 2026 di calcio grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta a Fiume contro le Isole Faeroer. Con 19 punti, la squadra di Luka Modric non può più essere raggiunta nell'ultimo turno del girone L dalla Repubblica Ceca, seconda con 13 punti e sicura del secondo posto grazie alla sconfitta della nazionale dell'arcipelago. Le reti del successo croato sono state realizzate da Gvardiol nel primo tempo, dopo la rete di Turi per gli ospiti, Musa e Vlasic nel secondo. Per la Croazia, terza europea qualificata dopo Inghilterra e Francia, si tratta della settima partecipazione al torneo mondiale, mentre sarà la quinta per il 40enne Modric. A un passo dal traguardo è anche l'Olanda, che pareggiando 1-1 con la Polonia a Varsavia, gol di Kaminski e Depay, si è in pratica assicurata la qualificazione. Con tre punti di vantaggio e una differenza reti molto migliore (+13) rispetto polacchi, gli uomini di Koeman possono permettersi anche di perdere lunedì ad Amsterdam contro la Lituania.

La Polonia, che ha garantito almeno il secondo posto con accesso ai playoff, dovrà cercare la goleada a Malta. Proprio la nazionale maltese, guidata dall'italiano De Leo, ha ottenuto oggi una storica vittoria battendo 1-0 ad Helsinki la Finlandia. La Germania e la Slovacchia si contenderanno domenica a Lipsia il pass per la qualificazione diretta, essendo appaiate a 12 punti nel girone A, anche se i tedeschi sono in vantaggio per la differenza reti. La nazionale di Julian Nagelsmann ha battuto a fatica il Lussemburgo con una doppietta di Nick Woltemade nella ripresa, mentre quella guidata da Francesco Calzona si è imposta 1-0 sull'Irlanda del Nord con una rete in extremis di Bobcek. Gli slovacchi saranno però obbligati a vincere in trasferta per otterene la qualificazione diretta e non passare per i playoff. (ANSA).