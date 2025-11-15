Milanisti in nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Modric in campo per un'ora

Sconfitta l'Italia U21 che, nel big match del suo girone di qulificazione a Euro U21 contro la Polonia perde a Stettino in trasferta, conduceva per 1-0 grazie al gol di Pisilli fino al minuto 83. Poi due ripartenze letali polacche hanno ribaltato tutto in tre minuti tra l'83° e l'86°: le reti firmate da due ingressi dalla panchina come Bogacz e Kuziemka. Ora il percorso degli Azzurrini del CT Silvio Baldini diventa in salita con la squadra che dovrà resituire il favore fra 11 mesi in Italia nella gara di ritorno che sarà anche l'ultima del gruppo.

Per Davide Bartesaghi partita non semplice: il terzino è partito titolare ed è rimasto in campo per 90 minuti, molti dei quali sono stati giocati con la spada di Damocle di un cartellino giallo sulla testa. Anche Francesco Camarda, centravanti del Lecce in prestito dal Milan, ha giocato dal primo minuto ma è stato sostituito dopo il vantaggio Azzurro al minuto 75. Infine c'è anche Kevin Zeroli, in prestito al Monza, che però non è stato convocato per questa gara: vedremo se ci sarà spazio per lui nella prossima, il 18 novembre.

Pareggio per 1-1 tra la Svizzera U21 e la Francia U21, con Athekame in campo con gli elvetici per tutti i 90 minuti. Il rossonero è stato anche protagonista di una buona prestazione, di fiducia in vista dei prossimi impegni.

La Croaza invece è matematicamente ai Mondiali. E dunque si aggiunge all'Inghilterra, alla Francia e alla Norvegia, ovvero le tre nazionali che avevano conquistato il pass giovedì se non già nelle scorse settimane. Modric e compagni vanno sotto in casa contro le Isole Far Oer, ma rimontano e vincono 3-1: proveranno a ripetersi dopo gli exploit in Russia e Qatar. Il campione rossonero, anche oggi uno dei migliori in campo è stato sostituito dopo un’ora di gioco.