Rossoneri in Nazionale, oggi in campo il Belgio con Saelemaekers e de Winter
Ultima sosta del 2025, ultima occasione dell'anno solare in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Impegni delicati per tanti nostri calciatori, che scenderanno in campo per conquistare un posto al prossimo Mondiale in USA, Messico e Canada. Non mancheranno, però, anche elementi impegnati con le nazionali giovanili. Ecco i dettagli:
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15.00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026
Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Armenia, domenica 16 novembre ore 15.00, Porto - Qualificazioni Mondiali 2026
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Lettonia, domenica 16 novembre ore 18.00, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026
