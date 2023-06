Cronaca di una giornata surreale. Il Milan licenzia Maldini: paradosso. E non è finita qui

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli ultimi giorni per il mondo Milan sono stati decisamente surreali. L'addio di Ibrahimovic aveva sì fatto piangere, ma nessuno - protagonisti compresi - poteva immaginare cosa sarebbe successo solo qualche ora dopo: Paolo Maldini licenziato dal Milan, Ricky Massara ad un passo dall'addio in seguito a quello dell'ormai ex collega nel management sportivo rossonero, l'amministratore delagato Giorgio Furlani che vede ampliarsi i suoi poteri anche all'area sport, nella quale entrerà a pieno titolo anche Geoffrey Moncada, ex capo area scout.



Lunedì

Ma andiamo con ordine, facendo un passo indietro a lunedì, quando Gerry Cardinale, incontrando Paolo Maldini in un hotel del centro di Milano, gli comunica la decisione di licenziarlo in una decina di minuti. Scelta senza appello, maturata nel tempo e dettata da numerosi contrasti e divergenze, personali e professionali, più o meno noti a tutti. Il Milan licenzia Paolo Maldini: paradossale, no?!

Martedì

Martedì è stato il giorno dell'ufficialità. Paolo Maldini non si è presentato a Casa Milan, al contrario di Ricky Massara, arrivato attorno alle 12 per svolgere gli impegni di ordinaria amministrazione, raggiunto poi nel pomeriggio dal duo Furlani-Moncada.

Alle 17:35 arriva il comunicato ufficiale, striminzito, poco romantico, ma chiaro e netto: "AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato". Oltre ai convenevoli di rito, interessante la parte finale, nel quale si annuncia che Maldini non verrà sostituito personalmente, ma il suo ruolo sarà sostenuto dalla triade Furlani-Moncada-Pioli (l'allenatore è chiamato americanamente "Coach").

Nel corso della giornata, non sono mancati i messaggi esplici e impliciti di stima verso Maldini. I tifosi, sia sui social che davanti alla sede del club, sono apertamente schierati con il leggendario capitano, con la Curva Sud Milano che, con sano buon senso, ha ringraziato Maldini e ha rinviato alla proprietà il sollecito a far fare "il salto di qualità" al Milan anche con i nuovi interpreti dell'area sport. Tra i calciatori, inoltre, Leao, Maignan e Adli su tutti, hanno pubblicato su Instagram foto con Maldini, testimonianza dell'affetto e dello stupore con cui tutto il gruppo ha appreso la notizia.

Mercoledì

In giornata è atteso anche il comunicato ufficiale di addio a Ricky Massara, che lascerà il Milan per sua volontà dopo l'allontanamento di Paolo Maldini. Dello staff tecnico resterà solo Stefano Pioli, che non si dimetterà e porterà avanti il progetto di comune accordo con la proprietà Red Bird. Con lui, assieme a Furlani-Moncada, partirà il nuovo corso del progetto Milan.