Cucchi: "Il Milan non rischia il fallimento ma deve incrementare i ricavi"

Riccardo Cucchi, noto giornalista, è intervenuto su Twitter per parlare della situazione economica del Milan in seguito al rosso in bilancio: "Il Milan non rischia alcun fallimento. Questo va detto con chiarezza. Ha bisogno di incrementare i ricavi e dunque ha bisogno di risultati e crescita tecnica dei suoi giocatori. Anche per creare plusvalenze. Solo così avrà un senso vendere. E ha bisogno di quei 50.000 di S.Siro".