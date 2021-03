Cudicini: "Donnarumma è un punto da cui partire, perderlo sarebbe un problema"

Carlo Cudicini, intervenuto a Sky Sport 24, ha affrontato il tema sul rinnovo di Donnarumma: "Non so quanto debba assecondare le richieste, ma è un giocatore che è cresciuto molto, ha esordito a 16 anni, è maturato, è migliorato coi piedi, ha lavorato molto tecnicamente. Secondo me è un punto da cui partire, perdere un giocatore simile potrebbe essere un problema. Ha uno status al Milan, è un giocatore lì da tanti anni, ha una certa personalità, dà punti ed è importante per una squadra giovane che sta facendo molto bene.