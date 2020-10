D'Amico: "Il mercato è condizionato dal COVID. Se un giocatore in quel momento è positivo diventa un problema”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il procuratore Andrea D'Amico ha parlato della possibile sessione di mercato di gennaio. Queste le sue parole:

Come immagina la sessione di gennaio?

“Com’era una volta la sessione di riparazione. Vedremo intanto come ci arriviamo: il mercato è condizionato dal COVID, se un giocatore in quel momento è positivo diventa un problema”.