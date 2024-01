D. Maldini: "Ho parlato con mio padre e abbiamo deciso che il Monza fosse la scelta migliore per me"

Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza, arrivato in prestito dal Milan dopo aver lasciato l'Empoli. L'attaccante, dopo la firma, ha rilasciato alcune dichiarazione. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Diciamo che mi sento già a casa, l'arrivo è stato perfetto e sono felice di essere qui".

Palladino ha un piano per questi mesi?

"Abbiamo parlato ieri ma di altro".

Monza una tappa per rilanciarsi?

"Il mio obiettivo è questo, voglio aiutare la squadra il più possibile".

Cosa le ha detto suo padre quando ha saputo del possibile arrivo al Monza con Galliani?

"È stato tutto molto veloce, abbiamo parlato e abbiamo deciso che questa fosse la scelta migliore per me. Così è stato".

Ora arriva l'Inter, quasi un derby?

"Sì, una partita importante come tutte ma sarà speciale".

Il comunicato ufficiale del Monza.

Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Milano l’11 ottobre 2001, cresce nelle giovanili del Club rossonero con cui esordisce in Serie A a 18 anni, il 2 febbraio 2020 a San Siro contro l’Hellas Verona. Nella stagione successiva viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra con cui colleziona 5 presenze in Serie A e anche 4 in Europa League.

Il Monza è nel suo destino, perché il 5 settembre 2020 segna proprio ai biancorossi il suo primo gol col Milan, nell’amichevole di San Siro. Talento e freschezza: la sua crescita è costante. Il 15 settembre 2021 esordisce in Champions League ad Anfield contro il Liverpool e dieci giorni dopo segna la sua prima rete in Serie A sul campo dello Spezia, all’esordio da titolare in campionato. Chiude la stagione 2021-22 con la vittoria dello Scudetto e 13 presenze complessive. Nell’estate 2022 si trasferisce in prestito allo Spezia dove gioca 20 partite tra Serie A e Coppa Italia segnando 3 reti. Nella prima parte della stagione 2023-24 veste la maglia dell’Empoli, che lascia ora per cominciare la sua nuova avventura al Monza".