Da 0-2 a 3-2 nel derby, l'ultima volta 21 anni fa con un gol incredibile di Seedorf

vedi letture

Da 0-2 a 3-2 nel derby, non è la prima volta che succede. Il Milan ribalta una situazione complicata e contro l'Inter dà maggior gusto. L'ultima volta fu il 21 febbraio 2004, partita valida per la 22ª giornata di Serie A. Allora i nerazzurri dell'ex Alberto Zaccheroni si portarono all'intervallo in vantaggio di due reti grazie a un gol direttamente da corner di Dejan Stankovic e a un destro di Cristiano Zanetti.

Nella ripresa cambiò tutto lo scenario. Se stasera è stato decisivo l'inserimento di Rafa Leao, 21 anni fa Carlo Ancelotti gettava nella mischia Jon Dahl Tomasson e il danese firmava l'1-2. Poi un destro di Kakà per il 2-2 e il bolide dalla distanza di Clarence Seedorf per il sorpasso. Per la cronaca quel Milan avrebbe poi vinto il suo 17° scudetto.