Da Fofana a Ricci fino a Leao: ecco chi troverà domani Allegri alla ripresa
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Domani il Milan tornerà in campo a Milanello per cominciare a preparare il delicato big match di Pasquetta contro il Napoli. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Max Allegri lavorerà a gruppo ridotto a causa dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.
Resteranno a lavorare con il tecnico rossonero, invece, Terracciano, Pittarella, Torriani, Fofana, Ricci, Füllkrug, Gimenez e Nkunku. Terapie specifiche, sempre a Milanello, per gli infortunati Leao, Gabbia e Loftus-Cheek.
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