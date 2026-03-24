Da Fofana a Ricci fino a Leao: ecco chi troverà domani Allegri alla ripresa

Da Fofana a Ricci fino a Leao: ecco chi troverà domani Allegri alla ripresaMilanNews.it
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Oggi alle 10:40News
di Federico Calabrese

Domani il Milan tornerà in campo a Milanello per cominciare a preparare il delicato big match di Pasquetta contro il Napoli. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Max Allegri lavorerà a gruppo ridotto a causa dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Resteranno a lavorare con il tecnico rossonero, invece, Terracciano, Pittarella, Torriani, Fofana, Ricci, Füllkrug, Gimenez e Nkunku. Terapie specifiche, sempre a Milanello, per gli infortunati Leao, Gabbia e Loftus-Cheek.