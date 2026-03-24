Chukwueze può essere riscattato dal Fulham: ecco quanto incasserebbe il Milan

Chukwueze può essere riscattato dal Fulham: ecco quanto incasserebbe il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40News
di Federico Calabrese

Nuova entrata economica per il Milan? Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Fulham sembra essere davvero intenzionato a tenere Samuel Chukwueze in Premier League.

Se il giocatore dovesse dare l’ok al trasferimento, il Diavolo riceverebbe un bonifico da 24 milioni di euro, e farebbe registrare una plusvalenza da oltre 15 milioni rispetto al prezzo d’acquisto. L’esterno nigeriano fu preso dai rossoneri dal Villarreal nell’estate del 2023 per 19,5 milioni più 8 di bonus.