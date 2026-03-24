Pellegatti non ci crede: “Alcuni tifosi rossoneri vorrebbero perdere a Napoli… impazzisco”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di una voce che circola tra alcuni tifosi rossoneri riguardo lo scudetto e la prossima partita contro il Napoli. Queste le sue parole:

"Ho sorriso ieri perché ho letto dalla Gazzetta dello Sport che il Milan tornerà a Perth ma non spaventatevi, non durante il campionato, ma tra il Mondiale e l'inizio del campionato, il Milan come Juve e Inter andrà a Perth. Il Milan è ormai la terza volta che va, ce l'ha nel cuore. Si vede che ci sono dei rapporti importanti tra i dirigenti del Perth e del Milan e poi ci saranno degli ingaggi importanti. Sento tifosi che non credendo allo scudetto dicono 'Forse conviene perdere a Napoli per fargli provare a vincere lo scudetto'. Io sono letteralmente impazzito. Ragazzi ma non partecipiamo nemmeno al campionato, alla Champions League. Per me l'Inter non è un'ossessione, se perdiamo a Napoli mi dispiace perchè non va avanti ad alimentarsi una flebile speranza per lo scudetto. Ma sperare che vinca un'altra squadra sperando che superi l'Inter quando io sono davanti mi sembra una cosa folle".