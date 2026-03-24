Maignan e Rabiot impegnati con la Francia negli Stati Uniti: ecco quando giocano
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L'ultima sosta della stagione 2025/2026 è qui: sono tredici i calciatori rossoneri impegnati con le selezioni dei rispettivi paesi e che saranno chiamati a giocare nei prossimi giorni. Per molti ci saranno semplici gare amichevoli, mentre per i più giovani convocati da U21 e U20 si disputeranno gare decisive per la qualificazione. agli Europei di categoria. Di seguito si riporta il calendario delle gare di alcuni dei giocatori del Milan, con data, orario, luogo e avversario:
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Brasile, giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole
Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) - Amichevole
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