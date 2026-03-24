Pasotto fa notare: "C’è una domanda, destinata ovviamente a restare inevasa, che aleggerà sempre su questo campionato del Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Milan-Torino: "C’è una domanda, destinata ovviamente a restare inevasa, che aleggerà sempre su questo campionato del Milan: che cosa avrebbe potuto fare il Diavolo, fin dove si sarebbe potuto spingere se non avesse regalato manciate di primi tempi lungo tutto il torneo? I rossoneri santificano una ripresa energica dopo un ennesimo primo round di rara bruttezza, superano un bel Torino 3-2, si riprendono il secondo posto e tornano a -6 dall’Inter. Se i tre punti fossero arrivati anche con la Lazio, ora il distacco sarebbe soltanto di due lunghezze. Roba da far tremare tutta la Pinetina: forse è meglio che a Milanello non ci pensino, giusto per evitare crisi di nervi. Il Toro esce dal Meazza a testa alta: D’Aversa, al di là della sconfitta, ha imboccato senza dubbio la strada giusta. Dopo la sosta il Milan andrà a Napoli: sfida Champions della verità.

Il Milan ha rispettato anche stavolta il suo copione peggiore: se escludiamo la scintilla del gol di Pavlovic, estemporaneo, i rossoneri hanno regalato il primo round, lasciando libertà di manovra più o meno totale al Toro. Quello del Diavolo però non è stato il consueto piano gara allegriano – aspetto e riparto –, ma un attendismo figlio dell’insicurezza: una squadra visibilmente impaurita, piena di tossine dopo la sconfitta con la Lazio, disordinata e senza cattiveria. L’impressione dall’alto in una parola? Sfiduciata. E quindi: una sequenza di errori tecnicamente brutti, giro palla di una lentezza snervante, incapacità di ripartire, ovvero di usare l’arma collettiva più efficace. Si sono visti a più riprese diversi giocatori allargare le braccia sconsolati o arrabbiati – Maignan, Rabiot, Modric – di fronte a un flusso di gioco senza idee e senza cattiveria".