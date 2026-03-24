MN - Llorente crede nello scudetto del Napoli: "Inter e Milan possono sbagliare"

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Oggi alle 14:51News
di Francesco Finulli

Fernando Llorente, ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Napoli ed Udinese, ha parlato a margine dell’evento Legends Trophy a Milano. Questo un estratto delle dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.

Il Napoli può credere allo scudetto?

“Qualunque squadra che si trova in quella situazione deve crederci. L’Inter nelle ultime partite ha perso punti importanti e non si sa mai. È un momento decisivo, anche Inter e Milan possono sbagliare e devi stare lì”.