Italia U21, Baldini: "Credo che non ci siano persone migliori di Gattuso per raggiungere l'obiettivo della qualificazione"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l'energia positiva". Parola di Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21, in vista delle due sfide con Macedonia del Nord il 26 marzo a Empoli e in Svezia il 31 marzo per le qualificazioni agli Europei 2027. "Non dobbiamo dimenticarci - aggiunge Baldini riferendsi anche al playoff dell'Italia di Gattuso - che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite.

Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l'obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l'Italia andrà al Mondiale". (ANSA).