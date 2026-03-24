Ravezzani denuncia: “La FIGC vende le conferenze di Gattuso a 500 € e Gravina approva lo scempio”
Con un twitt sul suo profilo X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani denuncia una novità che riguarda l'emissione delle conferenze stampa del CT Gennaro Gattuso. Come si legge nel commento del direttore, che troverete in calce al pezzo, la FIGC obbliga a pagare una tassa di 500 euro, giustificata con la presenza di presunti costi tecnici, per l'emissione della conferenza e inoltre vieta ai giornalisti di assisterci con una telecamera. Il tutto con l'approvazione del presidente Gravina.
Non ci crederete, ma la @FIGC vende le conferenze stampa di Gattuso. Se vuoi mandarle in onda devi pagare una tassa da 500€ imposta per presunti costi tecnici. Un giornalista con telecamera non può entrare. I grandi club offrono questo servizio gratis. Gravina approva lo scempio— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 24, 2026
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