Ravezzani denuncia: “La FIGC vende le conferenze di Gattuso a 500 € e Gravina approva lo scempio”

Ravezzani denuncia: “La FIGC vende le conferenze di Gattuso a 500 € e Gravina approva lo scempio”MilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Andrea La Manna

Con un twitt sul suo profilo X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani denuncia una novità che riguarda l'emissione delle conferenze stampa del CT Gennaro Gattuso. Come si legge nel commento del direttore, che troverete in calce al pezzo, la FIGC obbliga a pagare una tassa di 500 euro, giustificata con la presenza di presunti costi tecnici, per l'emissione della conferenza e inoltre vieta ai giornalisti di assisterci con una telecamera. Il tutto con l'approvazione del presidente Gravina.