24 marzo 1986: 40 anni fa Silvio Berlusconi diventava presidente del Milan

24 marzo 1986: 40 anni fa Silvio Berlusconi diventava presidente del MilanMilanNews.it
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Oggi alle 12:40News
di Enrico Ferrazzi

Oggi ricorre una data molto importante per i tifosi milanisti: 40 anni fa, infatti, Silvio Berlusconi diventava Presidente del Milan. Era il 24 marzo 1986, una data che avrebbe segnato irrimediabilmente la storia rossonera. Da presidente del Milan Berlusconi ha vinto praticamente tutto. Il suo palmares: 8 Campionati italiani, 5 Coppa Campioni/Champions League, 6 Supercoppa Italia, 5 Supercoppa europea, 3 titoli mondiali per club, 1 Coppa Italia.

Anche il profilo ufficiale del club di via Aldo Rossi su Instagram ha voluto celebrare questa ricorrenza con questo post: