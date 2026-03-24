Pulisic: "Questa sosta è l'ultima possibilità per prepararci davvero al Mondiale. È qualcosa che sogni fin da bambino, e ora essere lì è davvero incredibile"

vedi letture

In vista delle partite amichevoli di Atlanta contro il Belgio (28 marzo) e il Portogallo (31 marzo), Men's Journal, testata statunitense, ha intervistato Christian Pulisic, attaccante del Milan e stella della nazionale americana. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

È stata pubblicata la lista dei convocati della nazionale statunitense per queste due amichevoli di marzo e ovviamente ci sei anche tu. Con i Mondiali alle porte, inizia a farsi sentire l'idea di scendere in campo?

"Sì, ovviamente, è la nostra ultima possibilità per prepararci davvero, per disputare un paio di partite, rivedere alcuni ragazzi e prepararci per il grande evento, che ovviamente si avvicina. E ci dà una buona opportunità per capire a che punto siamo e prepararci al meglio. Ma sembra che si stia avvicinando sempre di più".

Com'è stata la tua esperienza ai Mondiali del 2022?

"È stato incredibile, onestamente. Ho avuto la sensazione di aver imparato molto su me stesso, sul gioco, sulla squadra. Voglio dire, penso che in certi momenti abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro per arrivare dove siamo arrivati. Sì, penso che possiamo imparare molto giocando una grande partita a eliminazione diretta contro una grande squadra. Quindi, i ricordi più belli che ho sono legati al fatto di essere stato in hotel con i ragazzi, sapendo quanto fosse importante quel momento. È qualcosa che sogni fin da bambino, e ora essere lì è davvero incredibile. E ora avere questa opportunità in tutto il nostro paese, siamo davvero entusiasti".