Nazionali, tutti gli impegni dei 13 calciatori rossoneri convocati

Nazionali, tutti gli impegni dei 13 calciatori rossoneri convocatiMilanNews.it
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Oggi alle 12:20News
di Francesco Finulli

Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Ecco i dettagli:

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Brasile, giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole

Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) - Amichevole

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole

Messico-Belgio, mercoledì 1 aprile ore 2.00 (ora italiana), Chicago (USA) - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Ecuador-Marocco, venerdì 27 marzo ore 21.15, Madrid (SPA) - Amichevole

Olanda-Ecuador, martedì 31 marzo ore 20.45, Eindhoven - Amichevole

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Germania, venerdì 27 marzo ore 20.45, Basilea - Amichevole

Norvegia-Svizzera, martedì 31 marzo ore 18.00, Oslo - Amichevole

Luka Modrić (Croazia)

Colombia-Croazia, venerdì 27 marzo ore 00.30 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Strahinja Pavlović (Serbia)

Spagna-Serbia, venerdì 27 marzo ore 21.00, Villarreal - Amichevole

Serbia-Arabia Saudita, martedì 31 marzo ore 18.00, Bačka Topola - Amichevole

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole

Stati Uniti-Portogallo, mercoledì 1 aprile ore 00.00 (ora italiana), Atlanta - Amichevole

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Inghilterra-Uruguay, venerdì 27 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole

Inghilterra-Giappone, martedì 31 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Isole Faroe, venerdì 27 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21

Svizzera-Estonia, martedì 31 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Macedonia del Nord, giovedì 26 marzo ore 18.15, Empoli - Qualificazioni Europeo Under 21

Svezia-Italia, martedì 31 marzo ore 18.00, Boras - Qualificazioni Europeo Under 21

David Odogu (Germania Under 20)

Germania-Repubblica Ceca, giovedì 26 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20

Polonia-Germania, lunedì 30 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20