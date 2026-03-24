Nazionali, tutti gli impegni dei 13 calciatori rossoneri convocati
Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Ecco i dettagli:
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Brasile, giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole
Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) - Amichevole
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole
Messico-Belgio, mercoledì 1 aprile ore 2.00 (ora italiana), Chicago (USA) - Amichevole
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Ecuador-Marocco, venerdì 27 marzo ore 21.15, Madrid (SPA) - Amichevole
Olanda-Ecuador, martedì 31 marzo ore 20.45, Eindhoven - Amichevole
Ardon Jashari (Svizzera)
Svizzera-Germania, venerdì 27 marzo ore 20.45, Basilea - Amichevole
Norvegia-Svizzera, martedì 31 marzo ore 18.00, Oslo - Amichevole
Luka Modrić (Croazia)
Colombia-Croazia, venerdì 27 marzo ore 00.30 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole
Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole
Strahinja Pavlović (Serbia)
Spagna-Serbia, venerdì 27 marzo ore 21.00, Villarreal - Amichevole
Serbia-Arabia Saudita, martedì 31 marzo ore 18.00, Bačka Topola - Amichevole
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole
Stati Uniti-Portogallo, mercoledì 1 aprile ore 00.00 (ora italiana), Atlanta - Amichevole
Fikayo Tomori (Inghilterra)
Inghilterra-Uruguay, venerdì 27 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole
Inghilterra-Giappone, martedì 31 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Isole Faroe, venerdì 27 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21
Svizzera-Estonia, martedì 31 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Macedonia del Nord, giovedì 26 marzo ore 18.15, Empoli - Qualificazioni Europeo Under 21
Svezia-Italia, martedì 31 marzo ore 18.00, Boras - Qualificazioni Europeo Under 21
David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Repubblica Ceca, giovedì 26 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20
Polonia-Germania, lunedì 30 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20
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