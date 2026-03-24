Modric al Miami Open di tennis: l'incontro con il connazionale Cilic e la foto con il milanista Volandri
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Luka Modric è stato convocato dalla Croazia per le due amichevoli contro Colombia e Brasile in programma il 26 e il 31 marzo a Orlando negli Stati Uniti. Il centrocampista del Milan è sbarcato nelle scorse ore in Florida e si è recato a Miami dove è in corso il Master 1000 di tennis: il giocatore rossonero ne ha approfittato per incontrare il connazionale Marin Cilic, sconfitto nelle scorse ore dal tedesco Zverev ai sedicesimi.
Da segnalare anche l'incontro con Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis e grande tifoso milanista, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Modric.
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