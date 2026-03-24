Milan, per la difesa piace sempre Gila. Ma c'è un pericolo dalla Premier

Milan, per la difesa piace sempre Gila. Ma c'è un pericolo dalla PremierMilanNews.it
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Oggi alle 11:10News
di Federico Calabrese

Il Milan pensa al campo ma anche al Diavolo che verrà. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Igli Tare prosegue la caccia al difensore e Mario Gila della Lazio resta in cima alla lista.

Il centrale spagnolo piace anche all’Aston Villa, che potrebbe proporre alla società di Lotito una cifra vicina ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto di Gila sia tra solo una stagione. Saranno settimane decisive per mettere le mani sull’ex Real Madrid. 