Da Milanello, rossoneri in campo al mattino per l'allenamento

vedi letture

In una stagione in cui il Milan si ritrova ad affrontare un periodo sempre più buio del precedente, i rossoneri non hanno tempo di fermarsi un attimo, almeno non questa settimana. Dopo il flop di Torino di sabato, il Diavolo sarà di nuovo in campo questo giovedì alle 20.45 quando affronterà il Bologna nel recupero della nona giornata di Serie A Enilive. Una partita cruciale per la squadra di Conceicao sia perché ci si ritrova davanti a una diretta concorrente - che condivide gli stessi punti in classifica - sia perché i rossoneri non possono più permettersi passi falsi.

Quest'oggi la squadra rossonera scenderà in campo al mattino presso il Centro Sportivo di Milanello per iniziare la settimana e cominciare a preparare la trasferta contro il Bologna. Subito dopo, la prossima domenica 2 marzo, altra partita cruciale a San Siro contro la Lazio, sempre alle 20.45.