Da Milanello, Tomori felice del rientro in gruppo: "Ho buone sensazioni"

Nella giornata di mercoledì è tornato ad allenarsi in gruppo, finalmente dopo l'infortunio subito a dicembre contro la Salernitana, Fikayo Tomori. Insieme al centrale inglese, recuperati anche Pierre Kalulu e Malick Thiaw, in campo anche a Monza e a Rennes. Prosegue il lavoro dei rossoneri a Milanello in vista della sfida contro l'Atalanta.

Apparso sul proprio profilo instagram, questo il post social di Tomori: "Buona sensazioni".