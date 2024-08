Da New York: Bennacer a parte per una botta, Nasti e Bakoune tornano in Italia

vedi letture

La Pingry High School, rinomato liceo del New Jersey sta continuando a ospitare il Milan anche in questi ultimi giorni di allenamento nella tournée estiva americana che precedono l'ultima amichevole in terra a stelle e strisce che si giocherà il prossimo 6 agosto contro il Barcellona a Baltimora. Ieri i rossoneri hanno svolto un allenamento aperto ai tifosi che si è rivelato molto intenso, come segnalato dalla Gazzetta dello Sport presente sul campo con un suo inviato.

Secondo quanto viene riportato, Ismael Bennacer si è allenato a parte per una botta: niente di grave comunque per il centrocampista algerino. Due giovani invece hanno lasciato il ritiro per fare ritorno anticipato in Italia: si tratta di Marco Nasti e Adam Bakoune che si andranno ad aggregare al gruppo di Milan Futuro che fra sei giorni giocherà la sua prima gara ufficiale in Coppa Italia Serie C in casa del Lecco.