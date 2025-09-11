Da Pulisic a Saelemaekers: ecco come sono andati i giocatori del Milan in Nazionale
Il Milan si prepara, finalmente a lavorare per il rientro in campo in Serie A. Infatti, archiviata la prima sosta per le nazionali, diversi giocatori rossoneri sono stati impiegati con successo e con ottimi risultati. Da Pulisic a Saelemaekers, il resoconto:
Come sono andati i giocatori del Milan nella sosta?
Koni De Winter (Belgio): non impiegato
Alexis Saelemaekers (Belgio): 29' vs Liechtenstein (1 assist), 27' vs Kazakistan (2 assist)
Luka Modric (Croazia): 25' vs Isole Far Oer, 82' vs Montenegro (1 assist)
Pervis Estupinan (Ecuador): 85' vs Paraguay, non impiegato vs Argentina
Mike Maignan (Francia): 90' vs Ucraina, 90' vs Islanda
Adrien Rabiot (Francia): 14' vs Ucraina, 20' vs Islanda
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra): non impiegato
Davide Bartesaghi (Italia Under 21): non impiegato
Santiago Gimenez (Messico): 29' vs Giappone, 28' vs Corea del Sud (1 assist)
Strahinja Pavlovic (Serbia): 90' vs Lettonia, 90' vs Inghilterra
Christian Pulisic (Stati Uniti d’America): 90' vs Corea del Sud, 66' vs Giappone (1 assist)
Zachary Athekame (Svizzera Under 21): 90' vs Estonia U21, 45' vs Albania U21
